Staking in grootste Mentos-fabriek ter wereld

Er wordt gestaakt in de grootste fabriek van Mentos-snoepjes in de wereld, in het Nederlandse Breda. Volgens de vakbond FNV legden zowat 100 van de 250 productiemedewerkers het werk neer, waardoor in de fabriek “niet veel geproduceerd kan worden”.

De actie duurt drie dagen en is onderdeel van een estafettestaking in de Nederlandse zoetwarenbranche. Later zou de vakbond ook nog willen actievoeren in de Mars-fabriek in Veghel.

FNV wil dat de snoepfabrikanten hun personeel een fikse opslag geven. Vakbonden CNV en De Unie kwamen wel tot een akkoord met de werkgevers over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Die geldt voor duizenden mensen die werken bij bijna tweehonderd bedrijven.