Meer dan 100 mijnwerkers bedolven na aardverschuiving in Congo

Meer dan 100 illegale mijnwerkers zitten na een aardverschuiving vast in een coltanmijn in de Congolese provincie Noord-Kivu. Dat meldt het Congolese persagentschap ACP.

Het ongeval vond maandag in het midden van de dag plaats in de Rubayamijnen van de Mijnbouwonderneming van Bisunzu (SMB), in het Masisigebied. Omwille van stortregens die de laatste tijd in de regio vallen, komen aardverschuivingen er wel vaker voor. Over de toestand van de bedolven mijnwerkers is nog niets bekend.

De Rubayamijn ligt op 80 kilometer ten noordwesten van Goma en staat bekend als de grootste plaats voor de opdelving van coltan in Centraal-Afrika.

Elk jaar worden verschillende gevallen van overstromingen en aardverschuivingen geregistreerd, waarbij ook mensen omkomen. Begin april kwamen in Bolowa, in dezelfde regio, ten minste twintig mensen om het leven als gevolg van een soortgelijke incident.