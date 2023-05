Smeulend brandje in technische ruimte van hockeyclub Stix

Hasselt

Terwijl de brandweer nog bezig was met het blussen van een brand op de Genkersteenweg, kwam maandagavond een tweede oproep binnen van een brand in de Tulpinstraat in Kiewit. In de werkruimte van de terreinen van hockeyclub Stix – waar maandag nog gewerkt was – waren producten aan het smeulen, wat rook veroorzaakten. Getuigen verwittigden de hulpdiensten. Een brandweerwagen vertrok bij de brand op de Genkersteenweg. Deze ploeg kreeg bijstand van de brandweer van de post Genk. De schade was quasi nihil. (mm)