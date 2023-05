Hasselt

Vijf steden, vijf kunstenaars en vijf muren die een reuzegrote muurschildering krijgen. Dat is het concept van een project tussen de zogenaamde MAHHL-steden. Eerste in rij is Hasselt, waar een muur in de stationsbuurt de eer krijgt. Eind augustus gaat Hasselaar Philip Bosmans in Aken aan de slag om een muur op ‘Hasseltse wijze’ kleur te geven.