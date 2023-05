Mark Zuckerberg opmerkelijke deelnemer bij jiujitsu-toernooi… en reageert chagrijnig op scheidsrechter

Een jiujitsu-toernooi in Californië mocht zaterdag een wel heel speciale deelnemer verwelkomen. Niemand minder dan Facebook-oprichter Mark Zuckerberg besloot zich te wagen aan verschillende disciplines. Met succes: de Amerikaan won zowel een gouden als zilveren medaille… al reageerde hij wel even chagrijnig na een van zijn gevechten.

Een video van een toeschouwer toont hoe de scheidsrechter een gevecht met Zuckerberg plots stillegde. Hij dacht dat de CEO had afgetikt, wat een opgave van de Amerikaan zou betekenen. Zuckerberg was het daar echter niet mee eens en ging meteen verhaal ging halen bij de scheidsrechter. En dat loonde: het verlies werd omgezet naar een 0-0 gelijkspel, waarna Zuckerberg later in het toernooi twee keer eremetaal haalde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(kmlo)