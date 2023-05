Uitslaande huisbrand op Genkersteenweg: verkeershinder op drukke verkeersas

De brandweer is momenteel een zware brand aan het blussen op de Genkersteenweg. De vlammen sloegen uit het dak voor de hulpdiensten arriveerden. Er zijn geen gewonden.

Bestuurders krijgen de raad om de omgeving van de Genkersteenweg te vermijden omdat er verkeershinder is ter hoogte van het Parkhotel. De politie LRH is ter plaatse om het verkeer te regelen. De hele bovenverdieping is vernield. mm