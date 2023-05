Bestuurder (81) wordt onwel, botst tegen gevel en overlijdt

MACHELEN-AAN-DE-LEIE

In de Posthoornstraat in Machelen (Zulte) is maandagnamiddag een bestuurder met zijn auto tegen de hoekgevel van een bankkantoor gebotst. Vermoedelijk is de bestuurder, een 81-jarige man uit Zulte, onwel geworden achter het stuur van zijn wagen en zo van de weg afgeweken.