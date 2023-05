Driehonderd mensen betrokken bij massale vechtpartij in Turks stembureau in Amsterdam

Bij een massale vechtpartij die zondag plaatsvond in en bij de RAI, de evenementenhal in Amsterdam waar Turkse Nederlanders hun stem konden uitbrengen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije, waren 300 mensen betrokken. Dat meldt de politie maandag.

De vechtpartij brak zondag rond 21 uur uit toen de stembussen werden gesloten. “De situatie is dusdanig uit de hand gelopen dat de organisatie die verantwoordelijk is voor een veilig verloop van de verkiezingen, de hulp van de politie nodig had”, klinkt het.

De politie spreekt van een “chaotische situatie” en heeft onder meer honden en de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. Er is tot nu toe niemand aangehouden. Er wordt onderzocht welke strafbare feiten zijn gepleegd en wat de oorzaak is geweest.

Eerder meldde een woordvoerder van de RAI dat waarnemers van Turkse politieke partijen met elkaar vochten. Er zouden geen stemmers bij betrokken zijn geweest. Zondag was de laatste dag waarop Turkse Nederlanders konden stemmen. Vorige week was er ook een vechtpartij tussen een aantal stemmers in de RAI.