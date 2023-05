EU annuleert receptie in Israël wegens komst van extreemrechtse minister

De vertegenwoordiging van de Europese Unie in Israël heeft een diplomatieke receptie voor Europadag geannuleerd als reactie op de toespraak die daar gepland was van de extreemrechtse politieminister Itamar Ben-Gvir. “De EU-delegatie in Israël verheugt zich om Europadag op 9 mei te vieren zoals ieder jaar”, klonk het maandag op Twitter. “Helaas hebben we dit jaar beslist om de diplomatieke receptie te annuleren, omdat we niemand een platform willen bieden wiens opvattingen in contrast staan met de waarden waar de EU voor staat.”