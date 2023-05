Cadetten repeteren voor de parade van de Dag van de Overwinning. Zeker bij de regionale festiviteiten is er een schrijnend gebrek aan soldaten om te marcheren. © SOPA Images/LightRocket via Gett

Voor het eerst in zijn 23-jarige carrière in het Kremlin kijkt president Vladimir Poetin niet uit naar de Dag van de Overwinning, zijn traditionele gloriemoment van het jaar. Don’t mention the war, is het credo van het Kremlin. De feestdag in mineur zal de Russen dinsdag met de neus op de harde feiten drukken.