Raf pronkt met zijn twee medailles, eentje in het kogelstoten en eentje in de triatlon. — © Raymond Lemmens

Vorige maand vond in het Australische Perth de 24ste editie van de World Transplant Games plaats, zeg maar de Olympische Spelen voor mensen met een ruilorgaan. Raf Dubois, projectmanager van vzw Transplantoux, behaalde brons in het kogelstoten en zilver in de triatlon. “Die twee medailles zijn een hommage aan mijn donor.”