Songfestival kondigt finalisten op nieuwe manier aan, maar draait verandering meteen terug

Op dinsdag en donderdag vinden de halve finales van het Songfestival plaats. De aankondiging van wie doorstroomt naar de grote finale gebeurt dit jaar helemaal anders. Of dat was toch even het plan.

Eva De Poorter in Liverpool

De eerste ‘dress rehearsal’ voor de halve finalisten op dinsdag zit erop. Daarin werd de uitzending zoals ze te zien zal zijn op televisie al helemaal doorgenomen. Onder meer Zweden, Kroatië, Finland en Nederland treden daarin aan. En echt alles wordt gerepeteerd. Ook het afroepen van de tien finalisten die doorstromen naar de grote finale zaterdag.

Dat laatste zou dit jaar helemaal anders gebeuren dan bij voorgaande edities. Toen mochten kandidaten veilig in hun eigen box in de green room blijven zitten. Nu, tijdens de repetities, werden ze allemaal naar het podium gehaald, waar ze op een trap geduldig wachtten tot hun naam werd afgeroepen. Het doet aan Belgium’s got talent en consorten denken.

Niet iedereen was even enthousiast. Sommigen noemden het respectloos tegenover de kandidaten, en er was zelfs al een protestpetitie gestart. Het voelde inderdaad aan als een ongemakkelijk en chaotisch boeltje. Na het afroepen van de eerste vijf namen, volgde er ook een vraaggesprekje met hen backstage, waarna het opnieuw naar de kandidaten op de trap ging , die stervend van de stress wachtten op hun verdict.

Niet veel later volgde een officieel statement dat de aanpassing alsnog teruggedraaid wordt. “Na het uitproberen van een nieuw systeem om de finalisten af te roepen, heeft het productieteam beslist om de verandering terug te draaien naar de manier waarop het vroeger gebeurde: met de artiesten in de green room.” Wel, zo klinkt het, zullen er andere veranderingen te zien zijn in de show.