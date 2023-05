Baby-uitvaartonderneming start met kledingcollectie voor sterrenkindjes

Kessel-Lo

De baby-uitvaartonderneming “Nooit Vergeten” uit Kessel Lo is nu ook een kledingcollectie gestart voor prematuur overleden baby’s. Ouders van wie de baby net voor of na de bevalling overlijdt willen vaak toch nog graag toch een foto met hun baby en hen een uitvaart geven. Het kindje wordt dan meestal opgebaard in zijn eigen kledij, maar voor baby’s die al vroeger tijdens de zwangerschap overlijden, en dus heel klein zijn, zijn er vaak geen geschikte kleren. Volgens “Nooit Vergeten” is er in ieder geval veel vraag naar kledij voor prematuur overleden baby’s.(kabu)