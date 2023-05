Vincent Kompany viert contractverlenging bij Burnley met knappe zege en sluit seizoen af met 101 (!) punten

In de Engelse tweede klasse won kampioen Burnley, de ploeg van coach Vincent Kompany, maandag op de 46e en laatste speeldag met 3-0 van staartploeg Cardiff City. Ameen Al-Dakhil speelde centraal achterin de volledige match. Josh Brownhill , Ashley Barnes en Scott Twine zorgden voor de goals. Burnley sluit de competitie zo af met 101 punten, een knappe prestatie.

Ondanks de grote interesse van heel wat clubs, besloot Vincent Kompany gisteren toch zijn contract te verlengen bij Burnley. De Clarets degradeerden vorig seizoen uit de Premier League, maar ondergingen onder Kompany een geweldige transformatie naar een goed voetballend team.

Dat onderstreepte Burnley tegen staartploeg Cardiff City nog maar eens. Ondanks dat de titel al even binnen is, kon het toch nog de kaap van de 100 punten. De troepen van Kompany verschenen dan ook enorm gemotiveerd aan de aftrap. Al na een half uur was de wedstrijd gespeeld na doelpunten van Brownhill en Barnes. Twine zette na de pauze de 3-0-eindcijfers op het bord.

Burnley sluit de competitie af met 101 punten, tien meer dan eerste achtervolger Sheffield United, dat ook promoveert.