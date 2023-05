VOORBESCHOUWING GIRO 2023. RIT 4 (Venosa-Lago Laceno Bagnoli Irpini). Wat doet Remco Evenepoel in verraderlijke etappe met venijnige slotklim?

Dinsdagmiddag mag Remco Evenepoel in de Apennijnen in principe de eerste prikken van de tegenstand verwachten. De slotklim naar Lago Laceno is daartoe lastig genoeg. Er zijn drie mogelijkheden: laat Remco Evenepoel het roze varen? Of consolideert hij zijn voorsprong? Of probeert de maglia rosa de kloof zelf nog wat uit te diepen? In de Vuelta ging hij ook de eerste keer geweldig tekeer.

Kort:

Start: om 12.30 uur

Aankomst: om 17.15 uur

Afstand: 175 km(defilé 6300 meter)

Het parcours:

De rit door het middelgebergte van de Apennijnen is veruit het zwaarste van de eerste vier dagen, maar dan weer lichte kost in vergelijking met wat er vrijdag naar de Gran Sasso d’Italia te wachten staat. De etappe telt 3574 hoogtemeters. Ter vergelijking: Luik-Bastenaken-Luik had 4441 hoogtemeters, maar dan wel over bijna 257 kilometer.

Het traject is ook anders samengesteld dan La Doyenne: het bevat drie bergen van tweede categorie. De eerste twee zijn ‘lopende’ cols. Er is de Passo delle Crocelle (1136 meter) met de top al na 64,3 km. Dat is de allereerste col van tweede categorie van deze 106de Giro d’Italia. De Crocelle is 8,2 km lang en stijgt gemiddeld 5,2 procent. We gaan ook voor het eerst boven de duizend meter.

De tweede hindernis van de dag is de Valico di Monte Carruozo waarvan de top even hoog ligt als het eerste obstakel van de dag. Na 110,3 km koers ligt de tweede streep van de dag voor de bergprijs.

Tussen deze twee knuisten in de bergketen van Basilicata in ligt ook nog de Muro Lucano die een opstapje is naar de tweede col van de dag. Met andere woorden: het is de hele dag op en af met dan na nog een klein klimmetje en wat dalende wegen om dan uiteindelijk aan de voet van de slotklim naar Lago Laceno te belanden. Er is dus voldoende terrein om vuurwerk te krijgen.

Onze sterren:

Net als in de maandagrit is het koffiedik kijken wie nu al zijn kaarten op tafel gooit. We gaan ervan uit dat de vluchtersgroep stevige klimmers bevat en wél tot het einde gaat. Maar ook dat hangt af van het gedrag van de favorieten op de eindzege. Ook zij zijn nerveus om te bewijzen dat ze effectief pico bello in orde zijn voor deze Giro.

Anderzijds is er zo’n Bauke Mollema die een patent heeft om dit soort ondernemingen met succes af te werken. Of vindt hij dat het Giro-peloton nog te fris is om nu al uit te pakken?

De Oostenrijker Patrick Konrad van Bora-hansgrohe won in 2021 zo’n etappe in de Tour naar Saint-Gaudens. Dit type renners kan toeslaan. Fortunato van Eolo-Kometa mikt ook puur op dagsucces en weet dat hij met zo’n vlucht meteen ook een eind kan klimmen in de stand. Er is ook nog Harm Vanhoucke, maar die gaf aan dat hij eerder mikt op week twee en drie, al klom hij zich in zijn allereerste Giro drie jaar geleden al op de Etna met een derde plaats uit de anonimiteit. We moeten rekening houden met alle renners van het genre Rubio.

*** Bauke Mollema

** Jack Haig, Lorenzo Fortunato

* Ben Healy, Patrik Konrad, Carlos Verona

© Getty Images,

Dit zijn de sleutelmomenten:

We kunnen een koers in de koers krijgen. Een wedstrijd om de dagzege die al kan beginnen op de flanken van de Passo delle Crocelle, waar de vlucht van de dag kan gestalte krijgen. Is die groep groot genoeg en bevat die voldoende grote motoren en klimmers voor het middelgebergte die ongevaarlijk zijn voor de eindstand van Rome, dan kan die vlucht het uitzingen tot de streep. Voor hetzelfde geld stuurt Evenepoel een mannetje mee zodat hij in de finale nog kan spelen met deze pion. Alles hangt af van de samenstelling van deze groep. Het kan ook zijn dat het wat duurt vooraleer de vlucht groen licht krijgt van de klassementsrenners.

Hét scharnierpunt van deze etappe is de slotklim naar Lago Laceno Bagnoli Irpini die ook bekend is als de Colle Molella. Deze specifieke klim van 9,9 kilometer lang heeft een gemiddelde stijgingsgraad van 6,0 procent. Maar dat percentage is naar beneden gedrukt omdat de laatste 4 kilometer op een plateau wordt gereden en het naar het einde toe lichtjes daalt. Het cruciale punt is een zone van 9,4 procent die na 6,9 km klimmen wordt aangesneden. Daar krijgen we enkele kilometers haarspeldbochten. Op een bepaald moment klimt de weg zelfs twaalf procent. Wie een gooi doet naar de ritzege en de leider onder druk wil zetten, begint best de laatste veertien kilometer attent te rijden.

De Colle Molella werd ook in 2015 beklommen. — © Corbis via Getty Images

Dit moet u nog weten:

* Venosa is de startplaats van de vierde etappe. Het is een gemeente dat 11000 inwoners telt en in de antieke tijden Venusia werd genoemd. Het ligt dicht tegen de Monte Volture die een uitgedoofd vulkaan is.

* In de aankomstplaats Lago Laceno op 1084 meter hoogte leven er 3200 mensen. Het is er idyllisch met een meer dat van water voorzien wordt door de Tronola. Het is ook een plateau waarop speleologen thuis zijn.

* De oude stad van Lago Laceno is La Giudecca. Het is een Middeleeuws plaatsje dat gebouwd is rond een Lombardisch kasteel. Al vier dagen op rij doet RCS minder bekende plaatsen aan die uitpuilen van historische rijkdom.

* De ‘tartufo nero di Bagnoli Irpini’, of de zwarte truffel is een delicatesse, maar dat is voor de Giro-toeristen en niet voor de coureurs van deze Giro.

*Het lijkt erop dat de Giro-karavaan dinsdagmiddag wel van regen zal gespaard worden. In de valleien krijgen we opnieuw twintig graden en zon, of mooier weer dan maandag. Ook nu weer zou de wind geen bepalende rol spelen.