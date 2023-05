Ook al is Leona 100, dit is haar advies: “Geniet van het leven, het duurt maar even”

Leona werd als derde kind geboren in het gezin van huisarts Jozef Vermiert uit Halen. Nadat ze in OLV Waver bij de tante nonnekes het diploma van coupe-regentes had behaald, maakte ze zich verdienstelijk als verpleegster-assistent van haar vader. “In de oorlog hebben we heel veel mensen verzorgd”, herinnert Leona zich. “Sommigen konden niet betalen, maar dan namen we genoegen met een kip, een konijn of zelfs met een paar eieren. Onze pa was een heel sociaal voelend mens en ik denk dat ik die eigenschap van hem heb geërfd.”

Feesten

“Na mijn huwelijk zijn we in Hasselt gaan wonen, meer bepaald in de Theresiastraat. We woonden vlak bij een school en na schooltijd kwamen de kinderen uit de buurt langs om een hapje te eten en te spelen in onze grote tuin. Soms waren ze met 15 tot 20. Het was bij ons de zoete inval. Ik heb altijd van feesten en plezier gehouden. Zo ben ik lang met vier vriendinnen gaan optreden op verjaardagen en andere feesten. We deden dan zelfs de French cancan. En thuis hebben we ook heel veel gevierd. Een verjaardag of een andere leuke gebeurtenis ging nooit onopgemerkt voorbij. Elke zondag maakte ik een driegangenmenu voor de kinderen en kleinkinderen. Mijn specialiteit was ossentong in madeirasaus. En het kerstfeest vier ik nu nog elk jaar met alle kinderen en kleinkinderen. Vroeger deden we dat thuis, maar sinds met 32 zijn in een feestzaal. Toen mijn man nog leefde, volgde er na afloop altijd een tombola bij ons thuis. In de weken voor kerst gingen wij op zoek naar spullen die we niet meer gebruikten en die pakten we dan in. Op de pakjes plakten we cijfertjes, en diezelfde cijfertjes gingen in de grabbelton. Je kan niet geloven hoeveel lol we daarmee hebben gehad.”

Schilderen

Ondertussen woont Leona al 6 jaar in het woonzorgcentrum. “In 2017 zijn Jaak en ik hier aangekomen, maar mijn man is helaas een halfjaar later overleden”, zegt Leona. “Hij is 97 geworden, daar heb ik dus vrede mee. Ik ben daar nogal nuchter in, het is nu eenmaal zo.” Haar dagen zijn nog heel goed gevuld. Breien, het Belang lezen en naar sport kijken op tv staan nog dagelijks op het menu. “En met schilderen is ze pas onlangs gestopt”, voegen de kinderen eraan toe. “Ze is nog erg creatief: van een truitje dat te warm gewassen is, maakt zij nog een mooie muts. We zijn heel trots op ons moeder en wat ze allemaal nog kan.”

Leona Vermiert

Echtgenoot: Jaak Bosmans

Geboortedatum: 09/05/1923

Geboorteplaats: Halen

Woonplaats: WZC Villa Temporis Hasselt

Beroep: huisvrouw

Kinderen: Marleen (72), Luc (71), Mark (68) en Liliane (64)

Kleinkinderen: Christophe (47), Sophie (44), Michael (43), Olivier (44), Manu (41), Anouk (34), Frederik (41), Loic (26), Manon (26) en Niels (32)

Achterkleinkinderen: Thibault (24), Mathias (19), Emiel (15), Marcel (13), Juliette (9), Elise (9), Annabel, Rosanne (10), Pauline (9)