Wellen houdt volksraadpleging op 11 juni over mogelijke fusie

Wellen organiseert op 11 juni een volksraadpleging over een mogelijke fusie met één of meerdere van de omliggende gemeenten. Die datum staat in een folder die het gemeentebestuur verspreidde en waarin de richtlijnen bekend worden gemaakt.

Zo mag iedere Wellenaar kiezen of hij zijn mening gaat geven op 11 juni of niet. De vraag die op 11 juni voorligt wordt ‘Moet Wellen fusioneren met een of meerdere buurgemeenten?’

De gemeenteraad van Wellen besliste op 22 oktober 2021, in de nasleep van de aankondiging van de fusieplannen tussen Borgloon en Kortessem, dat er een volksraadpleging zou komen. Burgemeester Els Robeyns was toen geen voorstander van een volksraadpleging maar ging uiteindelijk overstag omdat de fusieperikelen van de omliggende gemeenten al maanden het gespreksonderwerp van de dag waren bij de Wellenaren.

Ondertussen is de situatie rond de fusies van de omliggende gemeenten en steden veranderd. Zo zitten Borgloon en Tongeren inmiddels in de laatste rechte lijn om hun in de zomer van 2021 aangekondigde fusie af te ronden. Dat dwarsboomde toen de eerdere fusieplannen tussen Borgloon, Alken, Wellen, Kortessem en Heers.

Een Tongers burgerinitiatief heeft wel een petitie tot een volksraadpleging ingediend. Momenteel wordt in Tongeren onderzocht of dit correct gebeurde en wordt er mogelijk op gemeenteraad van juni uitsluitsel daarover gegeven. Uiterlijk tegen eind december moet op de beide gemeenteraden de definitieve beslissing vallen of er tot een daadwerkelijke fusie wordt overgegaan of niet.

In Hasselt en Kortessem hebben de gemeenteraden al beslist om door te gaan met hun fusie. Dat gebeurde door de goedkeuring van een princiepsakkoord voor de vrijwillige fusie op de beide gemeenteraden van april. Zij zijn ondertussen begonnen met de zoektocht en de aanstelling van een fusiemanager, die de eventuele fusie tegen januari 2025 tot een goed einde moet brengen.

Ook Alken is niet meteen een vragende partij voor een fusie met Wellen. De gemeente overlegde met Hasselt en Kortessem over een eventueel district met behoud van bevoegdheden, maar daar gingen Hasselt en Kortessem niet op in. Burgemeester Marc Penxten wil geen standpunt in nemen vooraleer de uitslag van de volksraadpleging in Wellen bekend is. “Ik ben benieuwd. Wij gaan ons open opstellen en wachten op de resultaten daarvan.”

