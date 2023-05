Kinderen De Achelier spelen nieuwe petanquebaan in aan serviceflats in Achel

Hamont-Achel

Sinds het najaar pronkt er een knappe petanquebaan aan serviceflats van De Lier in Achel-centrum. Met de hoop op beter weer werd ze vrijdag officieel in gebruik genomen in het bijzijn van de kinderen van basisschool De Achelier. “Uit gesprekken met de bewoners, hun familie en bezoeker bleek er nood was aan een aangename en ontmoetingsplaats aan de serviceflats van De Lier”, vertelt schepen van Welzijn Serge Vander Linden. “Als locatie werd er gekozen voor het pleintje tegenover de serviceflats. Door er ook een petanquebaan te voorzien, wordt de locatie aantrekkelijker voor zowel serviceflatbewoners als passanten. Daarnaast zorgt het ook voor de nodige ontspanning en beweging, iets wat alle inwoners ten goede komt.” (gvb)