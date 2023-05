Psychiatrische patiënt springt net op tijd weg voor aankomende trein

De trein op de lijn van Ronse naar Eeklo staat in Wondelgem stil ter hoogte van de overweg aan de Maïsstraat. Daar was een patiënt van het FPC op de sporen gaan staan en maar net op tijd weggesprongen. “Er is gelukkig niemand aangereden en niemand gewond geraakt”, zegt de lokale politie.

De trein stond stil omdat de politie nog bezig was op de sporen, maar rond 17.20 uur waren alle politiemensen van de sporen. De reizigers moeten op de trein blijven want die zal zijn rit nog hervatten. Waarschijnlijk wordt de machinist nog vervangen, want die zou in shock zijn door het incident.