150 joggers verkennen nieuwe lussen van Hamse bosloop

Ham

In het Limburgse criterium kwam dit jaar Ham als tweede aan de beurt om een recreatieve bosloop uit te stippelen. Na Leopoldsburg staan later nog Beringen en Halen op het lijstje. In Ham passeerden een 150-tal joggers de inschrijvingstafel. Zij konden kiezen voor een parcours van 4, 8 of 12 km en nieuw dit jaar waren alvast de aparte lussen voor de 4 en de 8 km. “Dit maakt het voor de deelnemers nog interessanter en vooraf hebben we ook 15 geïnteresseerden begeleid via Start to Run om hier aan de start te komen”, weten diensthoofd Sport Marissa Claes en schepen Patrick Bosmans. (sb)