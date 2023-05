Van de meesterlijke film ‘Beau is Afraid’ is zelfs topregisseur Martin Scorsese onder de indruk

Een perfect gecaste Joaquin Phoenix als de extreem angstige en seksueel gefrustreerde Beau die zijn dominerende moeder wil bezoeken in ‘Beau is Afraid’. — © The Searchers

Beau is Afraid kan je moeilijk omschrijven als een echte horrorfilm. Het is in de eerste plaats een surrealistische trip door het verstoorde brein van de extreem angstige, eenzame en seksueel gefrustreerde Beau (een perfecte Joaquin Phoenix). Omdat de man zich niet goed in zijn vel voelt, schrijft zijn psychiater hem een medicijn voor, maar dat dient hij zonder uitzondering met water in te nemen.

Wil het lukken dat er op een nieuw moment van grote angst geen water voorhanden is. En dus begint Beau de wereld te ervaren als nog gruwelijker dan anders. Hij wordt belaagd door zijn buren, allemaal agressieve freaks zo weggelopen uit Gotham City, waaronder een spiernaakte seriemoordenaar die volgens het nieuws besneden is. Beau is zo tragisch dat hij grappig wordt.

© The Searchers

Dat alles vormt slechts de inleiding tot een freudiaanse reis in het onderbewuste van een man die er maar niet in slaagt zijn dominante moeder te bezoeken. Regisseur Aster heeft volle drie uur nodig om zijn mix van zwarte komedie en freudiaanse nachtmerrie uit de doeken te doen. Dat is zeker een lange zit, maar de film bulkt van de originaliteit, steunt op vele hilarische situaties en laat echo’s weerklinken van Pink Floyds The Wall, Mad Magazine, After Hours van Martin Scorsese en de meeste Charlie Kaufman-films.

Sommigen zullen de film te pretentieus vinden en afdoen als groteske navelstaarderij. Toch heeft Aster heel zinnige dingen te vertellen die Sigmund Freud boeiend en hilarisch zou hebben gevonden. De drie uur speelduur en de pessimistische toon zullen voor een deel van het publiek een hindernis vormen. Aster zal daar waarschijnlijk mee kunnen leven nu hij door Scorsese op een piëdestal wordt gezet. (cc)

‘Beau is Afraid’ speelt nu in de bioscopen