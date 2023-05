Waarom Diestse kinderen een dag met een lege brooddoos naar school komen

Zij vroegen de meer dan duizend kinderen van de negen basisscholen van Diest om een dag met een lege brooddoos naar school te komen. “Kinderen die ’s morgens met een lege brooddoos vertrekken, komt meer voor dan men denkt“, zegt Ella Janssens van de kindergemeenteraad en leerling in de basisschool in Schaffen-centrum. “Zelf heb ik het nog niet opgemerkt, maar ik heb er wel van gehoord, ook van mijn mama. Zij gaf les in Brussel gewerkt en heeft daar gemerkt dat heel wat kinderen met een lege brooddoos naar school kwamen.”

Voor de scholen vormen lege brooddozen een signaal. “Als kinderen met een lege brooddoos naar school komen, dan zorgen we zelf voor een maaltijd”, zegt Liesbeth Beckers, van de gemeentelijke basisschool Schaffen-Deurne. “Bij de stad Diest hebben we ook een één uniek aanspreekpunt om informatie op te vragen of signalen door te geven.” (lw)