Leider Remco Evenepoel zet tussensprint naar zijn hand: “Die extra seconde lag zomaar voor het grijpen”

Rozetruidrager Remco Evenepoel kende in de rit richting Melfi weinig problemen. Toch toonde onze landgenoot zich in het slot van de wedstrijd door de bonificatiesprint te winnen. “We zaten daar toch op tien kilometer van de finish. We wilden voorin de afdaling doen want de regen maakte de weg nat en tricky. Ik zag dat Roglic achter ons zat. Dit kostte niet veel energie. Als je de seconden voor het grijpen liggen, dan moeten we niet bang zijn om ze ook te pakken”, stelde een door de regen toch wat getekende Vlaams-Brabander vooraleer hij zijn derde roze trui ging afhalen. “Het was een goede dag. Zeker na een redelijk rustige dag en een hectische finale.”

Vroeg in de etappe haalde een Astana-renner een grapje uit met Evenepoel, door de leider een ei toe stoppen. “Geen idee wat het betekende”, aldus de wereldkampioen. “Misschien is dat Italiaanse humor? Ik heb nu wel spijt dat ik niet op zijn helm heb getest of het een gekookt of een rauw ei was.”