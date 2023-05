Bewel in Pelt sluit in augustus, vervoer voorzien naar vestigingen in Oudsbergen en Maaseik

Het opzet blijft dat de vestiging sluit in augustus. Na intensief sociaal overleg ligt er wel een plan op tafel waarbij Bewel vervoer naar de vestigingen in Oudsbergen en Maaseik gaat voorzien en de reistijd compenseert via maaltijdcheques. Er worden een zestal opstapplaatsen voorzien. Het plan werd met gemengde gevoelens onthaald. Op vraag van de vakbonden werd een stemming georganiseerd die loopt tot vrijdagochtend. In geval van een meerderheid zal Bewel individuele gesprekken starten met de werknemers. “Als er geen meerderheid is en we niet het mandaat krijgen van de werknemers, dan ligt de bal terug in het kamp van Bewel,” luidt het bij de vakbonden.

