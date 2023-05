Glints brengt op nieuwe plaat fictieve filmsoundtrack vol warmbloedige pop

Kwaliteit boven kwantiteit, oordeelt Glints bij zijn tweede album. Waar veel internationale hiphopgroten geen maat kennen en niet zelden overbodig lange platen afleveren, beperkt het alter ego van Jan Maarschalk Lemmens zich op The Dark! tot een trefzekere worp van een goed halfuur.

Sinds hij drie jaar geleden met de hits Bugatti en Lemonade Money zijn naam vestigde, heeft de Antwerpenaar zijn geluid verfijnd. Op The Dark! kleuren blazers, koortjes en symfonische accenten warmbloedige urban pop. Zelf schakelt Glints vaker tussen rappen en zingen, in een songcyclus die is opgevat als de soundtrack van een fictieve film vol sinistere figuren.

Het euforische Roma en de andere singles (All In en So Sorry, met de exotische stem van Blu Samu) zijn niet de enige catchy voltreffers. Het gastrolletje van Roméo Elvis laat Just a Prick naar Stromae neigen en zowaar Daan leent aan het titelnummer zijn diepste vertelstem. De ambitieuze productie van bloedbroeder Yong Yello geeft het geheel geregeld epische allures. Glints toonde zich in De Slimste Mens aan Vlaanderen, kreeg een radioprogramma op Studio Brussel en warmde het Sportpaleis op voor 50 Cent. The Dark! schikt de sterren voor deze bijna-dertiger nog wat gunstiger.(gj)

‘The Dark!’, Glints, nu te beluisteren. Concerten o.a. 28/5 CORE Festival (Brussel), 06/7 Les Ardentes (Luik), 19/7 Boomtown (Gent).