Patro-voorzitter Coley Parry: “Beter voorbereid op 1B dan jaar geleden”

In tegenstelling tot de promotiematch tegen Francs Borains was Patro-voorzitter Coley Parry zaterdagavond tegen Olympic Charleroi wel aanwezig. Na afloop stond de Amerikaan van de Common Group de aanwezige pers te woord. “Nu de promotie op zak is, willen we ook graag die titel.”

De promotie van Patro is al enkele weken een feit. Voor Parry kwam dat niet als een verrassing. “Vorig seizoen in de laatste match op Tienen waren we er al dichtbij. De basis was er dus”, vertelde de voorzitter. “Ons seizoen verliep zoals gepland. Vooraf hadden we Stijnen gezegd dat we naar 1B willen. ‘No problem’ was zijn antwoord. De club zette de verdere professionalisering in. Daarom was de promotie voor mij geen grote verrassing, maar we bereikten ons doel wel al vroeg op het seizoen.”

Profcompetitie

Volgend seizoen komt Patro in 1B terecht, het op een na hoogste niveau in België. “We zijn nu nog beter voorbereid op het profvoetbal dan een jaar geleden”, aldus Parry. “We hebben al een full profploeg. Ook in 1B zullen we straks weer op B-teams stuitten. Dit seizoen haalden we in die confrontaties telkens de volle pot. Het vertrouwen is er. Het wordt trouwens een erg interessante competitie waarin we, zoals in elke reeks, weer een rol van betekenis willen spelen. De eerste twee promoveren rechtstreeks. Plaatsen drie tot en met zes spelen de play-offs. Het wordt een uitdaging om in die top zes te eindigen.”

Fundamenten

Tot slot bedankte Parry nog enkele mensen. “Alle respect voor Rik (Vliegen, nvdr.), Stijn (Stijnen, nvdr.) en Wouter (Corstjens, nvdr.). Want het is toch dit drietal dat Patro destijds redde. De club was op dat moment nog een skelet. We zijn bezig om de fundamenten te verstevigen. Met aandacht voor de structurele uitbouw waarbij we de verbondenheid met de streek erg belangrijk vinden. Deze stad verdient een voetbalclub op hoger niveau en daar werken we aan. Onze Londense club Leyton Orient speelde kampioen in dezelfde week dat Patro de promotie pakte. Als Patro nu ook nog onze tweede champion van dit seizoen wordt, zou dat fantastisch zijn”, besloot Parry.