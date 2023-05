Michael Matthews blinkt na knappe sprintzege in de Giro: “Dit doet enorm veel deugd”

De Australiër Michael ‘Bling’ Matthews heeft zijn etappezege beet in de Giro. Matthews klopte Mads Pedersen en Kaden Groves op indrukwekkende wijze en verbaasde zichzelf daar klaarblijkelijk ook mee. “Ik heb hier geen woorden voor”, aldus Matthews.

Gisteren toonde Jonathan Millan nog de snelste, vandaag was de Australiër Michael Matthews (Team Jayco AlUla) Uwel oppermachtig in de sprint. “Ik ben sprakeloos”, glunderde de Australiër na de finish. “Om na al die maanden nu zo te winnen, doet heel veel deugd. Mijn team heeft heel hard gewerkt voor dit. Ik heb hier geen woorden voor. Dit is meer dan ik kon dromen.”

Matthews wachtte niet te lang om aan te gaan. “Ik hoorde dat Pedersen gelost was op de klim en hoopte dat hij nog niet gerecupeerd was in de sprint. Ik ging de sprint dan ook vroeg aan en dat pakte goed uit. Ik kwam naar hier om fun te hebben, op mijn fiets te rijden en plezier te maken met de jongens. Ik ben blij dat ik hier dan toch zo kon winnen.”