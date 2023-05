Geen straf voor poetsvrouw die naaktfoto maakte van zwakbegaafde patiënt en die doorstuurde naar collega’s

Een 34-jarige Bruggelinge heeft voor de correctionele rechtbank opschorting van straf gekregen nadat ze zonder toestemming een naaktfoto had gemaakt van een zwakbegaafde patiënt en die had doorgestuurd naar een collega van de zorginstelling waar zij poetste.

Na een hersenbloeding verbleef het slachtoffer in de Brugse zorginstelling Ons Huis. Door zijn aandoening was hij seksueel wat ontremd en daar maakte Bruggelinge E.A. schromelijk misbruik van.

In januari vorig jaar zocht de 34-jarige poetsvrouw de man op in zijn kamer en overtuigde hem om zijn geslachtsdeel te tonen. De vrouw nam daar een foto van en stuurde die door naar enkele collega’s van het zorgpersoneel, onder meer naar Bruggelinge S.D. (36). Die toonde de foto op haar beurt aan haar echtgenoot. Toen de directrice daar lucht van kreeg, stapte ze naar de politie.

Beide vrouwen werden voor de Brugse strafrechtbank gedaagd waar procureur Frank Demeester voor allebei een verbod vroeg om nog in zorginstellingen te werken. De strafmaat liet hij over aan de rechtbank.

“Geen kwaad opzet”

Beide vrouwen vroegen de vrijspraak. E.A. ontkende dat ze het slachtoffer wou bespotten. “Er was geen kwaad opzet”, pleitte haar advocaat.

Maar de rechtbank dacht daar maandag anders over. S.D. beweerde op haar beurt dat ze de foto ongevraagd ontvangen had, maar volgens de rechtbank staat het vast dat ze aandrong om de foto te krijgen zodat ze die aan haar echtgenoot kon tonen. Dat ze de foto ook aan andere collega’s zou getoond hebben, achtte de rechtbank niet bewezen.

Schadevergoeding

E.A. werd ontslagen bij Ons Huis, S.D. stapte er zelf op nadat ze op non-actief werd gezet. De rechtbank legde hen evenwel geen verbod op om nog in zorginstellingen te werken. S.D. werkt intussen in een woonzorgcentrum. Als de vrouwen binnen de drie jaar nieuwe feiten zouden plegen kan hen alsnog een straf worden opgelegd.

Aan het slachtoffer en zijn echtgenote moeten ze in totaal 850 euro schadevergoeding betalen. “Mijn cliënte is bewindvoerder over haar man en is zwaar gedegouteerd”, pleitte de advocaat van de echtgenote tijdens het proces. “Haar hulpbehoevende man werd bespot.”