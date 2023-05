NOS haalt correspondent weg uit Rusland om veiligheid: “Een donkere dag voor de journalistiek en mijzelf”

Correspondent Iris de Graaf, die voor de Nederlandse openbare omroep NOS nieuws uit Rusland brengt, wordt teruggehaald naar Nederland. Dat heeft de hoofdredactie van NOS Nieuws besloten. In een verklaring schrijft hoofdredacteur Giselle van Cann dat De Graaf vanwege haar werk steeds meer geïntimideerd wordt. “Iris zal de ontwikkelingen in Rusland voorlopig vanuit Nederland volgen”, klinkt het.

Volgens de hoofdredactie is de situatie in Rusland de voorbije maanden snel verslechterd. Dat heeft onder meer te maken met de aanscherping van de militaire censuurwetten. Ze verwijst ook naar de arrestatie van een journalist van The Wall Street Journal.

“Daarnaast werd Iris bij het maken van televisiereportages steeds vaker lastiggevallen door de veiligheidsdiensten”, aldus Van Cann nog.

Risico’s inschatten

Nog wijst de NOS erop dat de diplomatieke relatie tussen Rusland en Nederland ingewikkeld is, vanwege rampvlucht MH17 en de locatie van het Internationaal Strafhof in Den Haag. “De conclusie is dat de situatie voor Iris als meest zichtbare Nederlandse correspondent in Moskou te onberekenbaar is om de risico’s goed in te schatten”, luidt het.

In een bericht op Twitter spreekt de Graaf van “een donkere dag voor de journalistiek en mijzelf”. “Ik heb het zo lang mogelijk volgehouden onder de militaire censuur; alles om de Russen van daaruit een stem te geven”, aldus de correspondent. “Maar het kon niet meer”, schrijft ze met een emoticon van een gebroken hart.

De andere freelance correspondent van NOS Nieuws in Rusland, Geert Groot Koerkamp, blijft vooralsnog wel in het land. Hij levert ook bijdragen aan VRT.