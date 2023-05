Er zit meer achter een outfit dan je denkt: de tien meest opvallende looks van het coronation weekend ontcijferd

De kroning van koning Charles is een feit: afgelopen zaterdag hulden royals en genodigden zich in spraakmakende outfits om de historische gebeurtenis bij te wonen. Achter veel van die outfits schuilt een verhaal en sommige looks verkondigen zelfs een (subtiele) boodschap. Waarom droeg prins Harry een halsketting met ster? En waar hebben we de kroon van koningin Camilla nog gezien? Tien looks en hun details ontcijferd.