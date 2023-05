Europese Commissie legt elfde sanctiepakket tegen Rusland op tafel

De Europese Commissie heeft vrijdag een nieuwe reeks sancties tegen Rusland voorgesteld aan de EU-lidstaten. Dat heeft een woordvoerder maandag in Brussel bevestigd. Woensdag zullen de ambassadeurs van de 27 lidstaten voor het eerst het intussen elfde sanctiepakket bespreken. Voor het eerst worden bedrijven uit derde landen geviseerd omdat die de Europese sancties zouden omzeilen. China voelt zich geviseerd en waarschuwt meteen voor vergeldingsmaatregelen.

Over de inhoud van de sancties wil de Commissie naar goede gewoonte niets kwijt. Woordvoerder Eric Mamer kon enkel bevestigen dat de focus nu ligt op de correcte uitvoering van reeds eerder aangenomen maatregelen, hun doeltreffendheid en het vermijden dat die sancties omzeild worden.

De Commissie wil bijvoorbeeld verhinderen dat goederen die niet meer uitgevoerd mogen worden, via derde landen alsnog hun weg naar Rusland vinden. Meer details worden in het Berlaymontgebouw niet gegeven, maar volgens de Financial Times zou de Commissie zeven Chinese bedrijven willen sanctioneren die ervan verdacht worden materiaal naar Rusland te exporteren dat voor de productie van wapens kan worden aangewend.

Geviseerd

Sommige van die bedrijven worden nu al geviseerd door de Verenigde Staten. Het gaat onder meer om 3HC Semiconductors en King-Pai Technology uit China zelf, en Sinno Electronics en Sigma Technology uit Hongkong. 3HC fabriceert halfgeleiders en zou Amerikaanse onderdelen gebruiken voor zijn chips en die vervolgens verkopen aan het Russische leger of aan bedrijven uit de Russische defensie-industrie.

Volgens de FT is er ook sprake van Iraanse bedrijven te sanctioneren die drones aan Rusland verkopen. Ook zou de lijst met goederen waarvan de export verboden is, worden uitgebreid.

Ondermijnd

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag meteen dat “het onderlinge vertrouwen en de samenwerking tussen de EU en China” ernstig ondermijnd dreigen te worden als de berichtgeving klopt. “De wereldwijde verdeeldheid en confrontatie zal alleen nog maar toenemen”, waarschuwde Wang Wenbin. “Dit is erg gevaarlijk. We dringen er bij de EU op aan zich niet op dit verkeerde pad te begeven. Anders zal China stevige maatregelen nemen om zijn legitieme en wettelijke belangen te vrijwaren.”

Om de sancties van kracht te laten worden, moeten ze unaniem worden goedgekeurd door de 27 lidstaten. De discussie belooft allesbehalve makkelijk te worden.