Andy (39) opent een van de grootste dartshops van de lage landen: “Met twaalf banen én elke dinsdag een toernooi”

Op de Zeelsebaan in Grembergen opent Andy Vanhove (39) volgend maand de dartshop Madhouse. En het is niet alleen een winkel, er kan volop geoefend en getraind worden op het gooien naar het ronde bord. “We gaan de mensen die langskomen ook begeleiden, onder meer door hun worp te analyseren”, zegt Andy.

In Aalter heeft Andy Vanhove al een dartshop, maar er bood zich een kans aan om ook in Dendermonde eentje te openen. “Mijn ouders hadden vroeger een winkel in Baasrode en zijn nadien naar Aalter verhuisd. Ik ben in Dendermonde geboren en dus is er wel een link met de stad”, zegt hij.

“Ik zocht bewust naar een pand in die omgeving, want Dendermonde is centraal gelegen tussen Brussel, Antwerpen en Gent. En ik vond de ideale locatie in Grembergen. Ik heb hier vier keer meer oppervlakte dan in Aalter.” (lees verder onder de foto)

Er wordt nog volop gewerkt aan de inrichting van de zaak. — © svov

Andy is samen met zijn partner Jasmien Renier in de wereld van het pijltjes gooien gestapt. “Ik ga regelmatig naar Wales, want ik werk ook voor Winmau, het grootste merk in dartborden”, zegt hij. “Ik was vroeger motorcrosser, maar door een schouderblessure ben ik beginnen darten en ik had de indruk dat ik niet goed begeleid werd. Ik ben dan zelf beginnen zoeken hoe het beter kon en dat is wat we in de shop op de Zeelsebaan in Grembergen zeker ook willen doen: de spelers begeleiden. Mijn vrouw stapte mee in het verhaal en daardoor kunnen we nu een tweede winkel openen, de grootste van de lage landen.” (Lees verder onder de foto)

Madhouse verkoopt pijlensets in alle gewichten en kleuren. — © if

Een winkel, maar ook veel meer dan dat. “Alle soorten pijltjes, borden, polo’s en veel meer van de bekendste spelers bieden we aan. En daarnaast is er plaats voor twaalf banen om te oefenen en elke dinsdag een toernooitje te spelen. We richten een World Championsbar in waar mensen iets kunnen drinken en eten terwijl ze kijken naar de spelers die oefenen of wedstrijden spelen.”

“Bovendien zullen we wie het wil begeleiden. Door de worp te analyseren en zo de ideale pijlenset aan te bieden. Mensen kunnen ook vrij en niet-betalend komen trainen. Bij de volwassenen zit de sport bijna op de piek, maar we mikken ook hard op de jeugd en willen plaatselijk talent ondersteunen.”

De nieuwe shop krijgt net als die in Aalter de naam Madhouse en is ongeveer 300 vierkante meter groot. Hij opent op 10 juni, woensdag wordt de sluitingsdag. Op de opening zullen heel wat grote namen uit het darts langskomen.