Australische vrouw overleeft vijf dagen in bos op wijn en snoep: “Ik stond op het punt om op te geven”

Een Australische vrouw heeft vijf dagen lang overleefd in een bos met alleen een handvol snoepjes en een fles wijn. De vrouw, die normaal geen wijn drinkt, kwam ver van de bewoonde wereld vast te zitten met haar auto en had alleen de fles te drinken.

Lillian Ip trok zondag de bossen in van de Australische staat Victoria, maar na een verkeerde afslag kwam haar auto vast te zitten in de modder. Ze moest toen overleven op snoepjes en die ene fles wijn, die ze eigenlijk als cadeau had gekocht voor haar moeder. Ze had geen water bij zich en dat was ook niet in de buurt.

Ip werd na vijf dagen gevonden door een helikopter die een zoektocht naar haar was gestart. “Het eerste waar ik aan dacht, waren water en een sigaret”, zei ze tegen Australische media over haar redding. “Godzijdank had de politieagent een sigaret.”

De 48-jarige vrouw dacht dat ze dood zou gaan in het bos. “Mijn hele lichaam blokkeerde, ik stond op het punt om op te geven”, verklaarde ze. Ze schreef zelfs al een afscheidsbrief aan haar familie.

De hulpdiensten vonden haar op 60 kilometer van het dichtstbijzijnde dorp. Door gezondheidsproblemen kon Ip niet zo ver lopen en daarom bleef ze bij haar auto. Volgens de politie heeft ze een goede beslissing genomen om niet in de wildernis te gaan wandelen.

De vrouw is na de redding naar het ziekenhuis gebracht vanwege uitdroging, maar is inmiddels weer thuis in Melbourne.