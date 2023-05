Leerlingen De Boemerang ruimen zwerfvuil op in het Stift

Bree

Alle klassen van basisschool De Boemerang in Bree trekken er elk jaar minstens een keer op uit om het zwerfvuil in de omliggende straten op te ruimen. “Vandaag nemen we met onze klas het Stift onder handen”, vertelt juf Leen. Kendra en Sari doen enthousiast mee. “We doen dit graag”, zegt Kendra, “anders wordt de hele wereld vies.” Sari: “Maar hiermee willen we natuurlijk ook de natuur een handje helpen.” (pabr)