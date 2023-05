Onze boekentips: de allerlaatste ‘Zeven Zussen’, een hilarische sekstypiste en meer heerlijke lectuur

Een geschiedenis van de wereld in acht plagen

Jonathan Kennedy

Van de overwinning van de homo sapiens op de neanderthaler tot de opkomst van het kapitalisme: microben hebben de loop van de geschiedenis bepaald. Jonathan Kennedy trekt op reis door 60.000 jaar menselijke geschiedenis aan de hand van acht infectieziekten.

De Bezige Bij, 366 blz., 29,99 euro

Willewete – Van vroeger tot nu

Erwin Claes en Michaël Olbrechts

Nieuwe samenwerking van Erwin Claes en de Genkse illustrator Michaël Olbrechts in de reeks Willewete. Mammoeten, ridders en farao’s paraderen voorbij in een mooi getekend geschiedenislesje voor kinderen vanaf 5 jaar.

Clavis, 24 blz., 19,95 euro

De sekstypiste

Jen Beagin

Hilarische roman over de eenzaat Greta, een vrouw die in een hip stadje in de VS de sessies van een sekstherapeut uittypt. Op een dag herkent ze de stem van een van de cliënten, de Zwitserse Flavia, en raakt ze geobsedeerd door deze vrouw. Wordt intussen al verfilmd door HBO.

Atlas Contact, 416 blz., 24,99 euro

De zeven zussen 8 - Atlas

Lucinda Riley

Toen Lucinda Riley op 11 juni vorig jaar stierf, was ze bezig aan het achtste en laatste deel van haar immens populaire Zeven Zussen-reeks. Haar zoon, Harry Whittaker, maakte de klus af. Atlas, het verhaal van pa Salt ligt op 11 mei in de boekhandel, net op tijd voor Moederdag.

Xander, 704 blz., 29,99 euro

Stigma

Jørn Lier Horst & Thomas Enger

De voormalige politieman Alexander Blix zit in de gevangenis, omdat hij de moord op zijn dochter gewroken heeft. Wanneer een gevreesde moordenaar voortvluchtig is, schakelt de politie zijn hulp in. Nummer vier van een steengoede serie. Iets minder duister dan deel drie, maar zeker zo spannend.

A.W. Bruna, 368 blz., 22,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden