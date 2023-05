Gasten van Ter Engelen mogen karpers vangen bij visclub De Zwaan

Oudsbergen

Woensdagmiddag waren een twintigtal gasten van Ter Engelen te gast bij visclub De Zwaan in Opglabbeek. “Meermaals per jaar ontvangen we deze jongeren en stellen we onze kennis en accommodatie gratis ter beschikking”, zegt Jos Casters van De Zwaan. De visclub telt een 100-tal leden en die springen graag bij om de jongeren met een mentale beperking bij het vissen op weg te helpen. “Hier komen onze jongeren helemaal tot rust, dat is nodig om de alledaagse sleur te vergeten. Het siert de club dat ze op die manier deze jongeren helpen”, zegt begeleidster Lieve Smeets. Het visgerief wordt met hulp van een begeleider klaar gezet. Het aas, kippenkorrel, maïskorrel en echte maden, worden gebruikt om karpers te lokken. “Deze gasten zijn tijdens het vissen helemaal zen”, weet visser Theo, hij geeft Lennon tips. “Heel plezant. Ik heb al een vijftal vissen op mijn teller staan. Ze zijn niet om te eten maar gaan na de weging terug de vijver in”, weet Milan. De hoogste vangst en de titel was voor Michael met 16,7 kg karper. Mylan pakt het zilver met 11,2 kg en Haldor had 10,7 kg karper in zijn vangnet. (rdr)