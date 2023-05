Red Bull-teambaas Christian Horner glundert na nieuwe demonstratie in Miami: “Waar zijn Mercedes en Ferrari gebleven?”

Teambaas Christian Horner van Red Bull verbaast zich over de dominantie van zijn team dit seizoen. Max Verstappen en Sergio Pérez verdeelden de vijf zeges tot nog toe. “We hebben de beste seizoensstart ooit gemaakt, maar ik vraag me wel af waar de concurrentie is gebleven”, zei Horner na de superieure zege van Verstappen in de Grote Prijs van Miami.

“Ik denk dat wij afgelopen winter een normale stap vooruit hebben gezet in de ontwikkeling van onze auto, maar het voelt alsof Mercedes en Ferrari een stap achteruit hebben gezet”, meende de teambaas.

Fernando Alonso van Aston Martin is dit jaar de enige andere coureur die geregeld naast Verstappen en Pérez op het podium staat, maar de coureurs van Mercedes en Ferrari falen ieder weekeinde opzichtig en zijn nog niet in de buurt van een overwinning gekomen.

© Getty Images via AFP

Sanctie Red Bull

George Russell (Mercedes) was in Miami de beste van de twee voormalige grootmachten in de Formule 1 met de vierde plaats. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) eindigde als zesde. Beste man van Ferrari was Carlos Sainz op de vijfde plaats, terwijl Charles Leclerc onzichtbaar naar de zevende plaats reed.

Opvallend waren ook de grote tijdsverschillen. Alonso zat op de derde plaats al een halve minuut achter Verstappen, Leclerc gaf 53 seconden toe. “Mercedes en Ferrari werken ongetwijfeld hard aan updates voor de komende races in Europa. Voor ons is het van belang om in dit stadium wel een gat te slaan, want wij kunnen door de straf die ons is opgelegd pas veel later met updates komen”, zei Horner.

De Brit verwees naar de sanctie die de autosportbond FIA het team vorig jaar oplegde voor het overschrijden van de budgetlimiet. Naast een boete werd Red Bull bestraft met 10 procent minder ontwikkelingstijd in de windtunnel.