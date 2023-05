Glaskunst, happy plantenhangers en een Gentse pop-up: Belgische huisinspiratie

Hartenbrekers

© Nele Daems Photography

Noor Springael van Glas & Glas hangt liever glaskunst dan een schilderij aan de wand: “Het licht dat door het gekleurde glas valt, verandert zo mooi doorheen de dag.” Haar sfeervolle collectie bestaat onder andere uit glas in lood raam- een wandhangers, waarbij ze zich laat inspireren op de kleuren, vormen en lijnen uit de art deco en Bauhaus.

Van 65 tot 245 euro. Meer info, glasenglas.be

Moederdagtip: pop-up atelier Zeste

No big brands, no big egos: in een gezellig herenhuis in Gent kan je nog tot en met 13 mei naar de pop-up van Atelier Zeste, waar Wendy Rosseel haar selectie unieke, maar betaalbare keramiek, wall art en objecten uitstalt. Perfecte (Moederdag)cadeautjes van onder andere Atelier Blanchaert, Lerry Ceramics, Marlies Davans, Studio Febe Man, La Gadoue Atelier en La Femme Garniture.

Van 6 tot 13 mei. Filips Van Arteveldestraat 37, Gent. Meer info, atelierzeste.com

Fiesta por favor

Josephine Coelembier omringde zich tijdens haar jarenlange verblijf in Valencia met kleur, zon en happy vibes. Terug in België vond ze de interieurs saai en grijs, en dus startte ze met een vrolijke collectie keramiek onder de naam Qué Rico.

Bloempothanger – 45 euro. Qué Rico is onder andere te koop bij Juttu. Meer info, querico.be

Mag het wat minder?

In kunst- en designhotspot Speez is minimalisme het motto. Hier wandel je in een rustgevende setting tussen meubels van grote namen, zoals Bea Mombaers, Muller Van Severen, destroyers/builders en Vincent Van Duysen, en ook heel wat jonge, nog onbekende designers. Daarnaast een selectie kunst volgens het ‘less is more’-principe van onder anderen Bas Pattyn en Sofia Speybrouck.

Speez, Itterbeek 92, Duffel. Meer info, www.speez.be

Met Marni aan tafel

Het Italiaanse modelabel Marni maakt een zijstap en komt met een eerste serviescollectie in samenwerking met het Belgische designlabel Serax. ‘Midnight Flowers’ bestaat uit maar liefst 120 porseleinen borden, schalen, kopjes, schotels tot theepotten. Ook een beetje fashion aan tafel, want de handgemaakte botanische illustraties knipogen naar de prints waarvoor Marni bekendstaat.

Verkrijgbaar vanaf augustus, prijzen vanaf 25,50 euro. Meer info, serax.com en marni.com