Wielerclub Gelo1000 overhandigt cheque van 106.000 euro aan Kom op Tegen Kanker

Bilzen

Wielerclub Gelo1000 is een club met een groot hart. Elk jaar opnieuw zijn ze trouw op post in het 1000 km-peloton voor het goede doel. En het hele jaar door weten ze heel Bilzen in beweging te brengen voor hun acties. “Ons plantjesweekend bracht 15.840 euro in het laatje en de 100 km Run was goed voor een opbrengst van 12.500 euro”, aldus coördinator Jean-Pierre Oben. “Met alle acties samen sloten we met ons geweldig team 2022 af met een bedrag van 106.000 euro. Een mooie som die door Kom op Tegen Kanker zal besteed worden aan wetenschappelijk onderzoek.” Met deze bijdrage zullen de sportieve Bilzenaren van 18 tot 21 mei met 11 ploegen deelnemen aan de 1000 kilometer. (joge)