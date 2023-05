Al over de helft: met de tips van deze bekende en fervente wandelaars houd je je ‘Pink Walk’-motivatie op peil

Ook dit jaar lanceert Pink Ribbon, de organisatie die strijd aanbindt tegen borstkanker, een Roze Mars. Onder het motto ‘stuur borstkanker wandelen’ worden zoveel mogelijk mensen opgetrommeld om gedurende de maand mei dagelijks 10.000 stappen te zetten. Zo kan je kilometers of geld verzamelen voor de organisatie én word je er in de eerste plaats zelf gezonder van. Op zoek naar inspiratie of motivatie voor die dagelijkse wandeling? Deze fervente of bekende wandelaars zetten je goed op weg.

Begijn Le Bleu, comedian, podcastmaker en bezieler van vogelmagazine Fwiet!Fwiet!: “Iets wat de moeite is, waar schoonheid in zit, geeft je sowieso al zin om te gaan wandelen.”

Begijn Le Bleu trekt graag de natuur in om gevederde vrienden te spotten en stapt heel wat af in Vlaamse reservaten. “Ik ga zelf veel op pad en die 10.000 stappen: ça va. Dat lijkt veel als je het niet gewoon bent, alles opgeteld kom je aan zo’n zeven kilometer. Bouw liever rustig op. Er bestaan apps die je aantal stappen bijhouden. Het speelt eigenlijk niet zo’n rol, maar ik piep er zelf ook elke avond naar. Zien dat je progressie maakt, dat motiveert.”

“Vroeger telde ik mijn stappen ook als ik aan het werk was, maar daar ben ik van afgestapt. Als je 10.000 stappen bewust zet in functie van je gezondheid, moet je volgens mij los van het idee dat het werk ook je fitness is. Wandel bewust buiten je werkuren. Voor mij is de combinatie van natuur ervaren en wandelen een enorme drive. Vaak trek ik met de fiets naar het Klein Broek (Natuurreservaat in Temse, red.) om te wandelen. Verrekijker bij de hand … en vergeten hoeveel stappen je zet. Maar of je nu vogels, wolken, planten of bomen gaat spotten: probeer ervoor te zorgen dat het altijd mindful blijft, maak er geen competitief spelletje van.”

Actrice Hilde De Baerdemaeker: “Simpel: ik heb een hond.”

Hilde De Baerdemaeker woont vlak bij het bos: “Het is heerlijk om snel even weg te zijn en een ‘bosbad’ te nemen. Ontspannen, net als in bad, maar dan al wandelend en omringd door de natuur. Het kuist je gedachten, alles waait een beetje weg.” Volgens haar zijn goede wandelschoenen of rubberlaarzen onmisbaar. “Dan hoef je niet in te zitten met modder: je kunt gerust in plassen stappen. Oh, en een goeie jas waarmee je door weer en wind kan. Ik draag ook vaak een pet. Oogt heel street en doet dienst als paraplu voor je gezicht.”

“Ik vind het fijn om goed door te stappen en iets in m’n oren te hebben. Dat kan een wandelmeditatie of podcast zijn. Of mijn lievelingsmuziek van het moment om mee te stappen op de maat. Wat ik kies, hangt af van mijn gemoed. Soms zet ik bewust niets op om te genieten van stilte.”

Gezelschap is ook een aanrader. “Mijn man en ik gaan graag samen uitwaaien en uitregenen aan zee. We laten af en toe samen de hond uit om te ontsnappen aan de drukte van het gezin. Als je op wandel bent, heb je trouwens de beste gesprekken. Ook met de kinderen. Je vertelt dingen die je niet zegt aan tafel.”

Ann De Bisschop werkte de afgelopen 30 jaar in de Belgische mediasector en werd in 2016 wellbeing expert om bedrijven vanuit het managementniveau te sensibiliseren richting gezonde en gelukkige werknemers. “Die 10.000 stappen kunnen alleen maar lukken als je er een moment voor inplant.”

“De middagpauze is daar ideaal voor. De meeste mensen gaan eten in het bedrijfsrestaurant en blijven daarna wat hangen. Sommigen eten zelfs aan hun computer, terwijl dit eigenlijk het uitgelezen moment is om buiten te komen. Je raakt tijdens de pauze al snel aan 5.000 stappen, waardoor je meer energie krijgt om de namiddag door te komen”, klinkt het. Meer raad voor op de werkvloer: “Ik doe zelf geen enkel telefoongesprek al zittend, maar sta minstens recht en probeer te wandelen. Hetzelfde geldt voor meetings. Je kunt proberen om die al wandelend te doen onder de collega’s of met oortjes in. Waarom associëren we vergaderen in deze hybride werktijden nog met de klassieke vergaderruimte met tafel en stoelen? Trek naar buiten. Laat altijd een paar sneakers op kantoor staan. Dan heb je geen excuus om de vergadering binnen te houden omdat je die dag toevallig hakken draagt. Een stappenteller is handig: als je op een dag maar 2.000 stappen hebt gezet, wordt je ermee geconfronteerd. Zonder besef je niet dat je weinig wandelde.”

De Bisschop heeft nog een advies om wandelingen met vrienden leuker te maken. “Organiseer challenges. Start een Whatsapp-wandelgroepje op en motiveer elkaar. Wedden dat de een niet wil onderdoen voor de ander? Een voorbeeld: kom overeen dat jullie per dag minstens 7.000 stappen zetten. Als de uitdaging op het einde van de maand is gelukt, koppel er dan een beloning aan voor je groep. Ga samen eens lekker eten om te vieren. Een wandelbuddy is altijd een drijfveer om te gaan wandelen omdat je uitkijkt naar een gesprek, maar als je hoofd tot rust moet komen na een drukke werkdag, ga je beter alleen op stap.” Voor zichzelf heeft de expert ook elke dag een challenge voorzien. “Ik woon aan de kust, maar niet op de dijk, en heb mezelf voorgenomen om elke dag de zee te zien en een strandwandeling te maken.”

Happinesscoach en gezondheidsbegeleider Martine Prenen (ook mentale): “Maak tijd om te wandelen in de natuur.”

Voor Martine Prenen is het geen geheim dat wandelen een flinke stap is in die goede richting. Ze heeft er met Restart zelfs een boek over geschreven. “Daarin breek ik een lans voor alles wat je meer veerkracht en energie kan geven, zoals ook wandelen. Het is heel belangrijk om je veerkracht terug te vinden. Wie wandelt, helpt zo mee om z’n energiepeil van halfleeg naar halfvol te krijgen.”

“Als je de tijdlijn van de mens bekijkt, zien we dat al onze voorouders nauw samenleefden met de natuur. Daarom voelen we ons zo goed buiten. Ook als je niet ver kunt wandelen omdat je moe bent, geniet je in de buitenlucht al van een mentale reset. De piekeraar in je komt dan tot rust en je creatieve oplossingsgerichte brein wordt alerter. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat twintig minuten wandelen in de natuur je bloeddruk al doet dalen. Dat is tot op celniveau te zien. Af en toe uitblazen? Neem je thermos mee en zet je neer op een mooie, droge plek.”

Martine raadt aan om mindful te stappen. “Kijk, ruik en voel tijdens je wandeling, of neem een echt bosbad. Doe dat in stilte, dan werkt het nog dieper in op je mentale gezondheid. Het doet vertragen in een periode waarin alles weer zo hard gaat. We zijn precies allemaal vergeten hoe goed die vertraging ons deed.”

Streven naar die 10.000 stappen doet ze niet. “Het helpt wel dat ons huis drie trappen heeft en ik die veel op- en afloop. Die 10.000 stappen zijn een nobel streven, maar tellen is niet aan mij besteed. Het aantal hangt ook af van de persoon in kwestie. Als mijn mama er 4.000 per dag zet, is het al heel mooi, want zij heeft twee kunstheupen. Koppel wandelen nooit aan moeten, zie het als een moment waarop je mag genieten.” Een hond adopteren uit het asiel helpt je volgens haar ook volhouden. “Van al dat aaien en knuffelen krijg je er ook nog eens een dosis serotonine (gelukshormoon, red.) bij.”

Presentatrice Kelly Pfaff : “Ik neem zelden de lift, wel de trap.”

Kelly Pfaff beschikt over een goede conditie zag televisiekijkend Vlaanderen al in Dancing with the stars. In het dagelijkse leven doen die dansbenen vaker dienst als wandelbenen. Tellen doet ze niet, nadenken over hoe ze meer kan wandelen wél.

“Als ik niet veel nodig heb uit de winkel of iets vergeten ben, ga ik te voet. Dat is nogal vaak om boter omdat we thuis meestal met olie koken, en er dus nooit boter in huis ligt wanneer die nodig is.” (lacht) Als ze toch de auto neemt om te winkelen, laadt ze de koffer rustig uit. “Ik loop wel tien keer over en weer om mijn rug niet te veel te belasten én om meer stappen te zetten.”

Verder last Kelly veel wandelmomenten in met de kinderen, een gewoonte die ontstond toen Kenji en Shania nog klein waren. “Het is een goed moment om het over van alles en nog wat te hebben. Tijdens het wandelen kun je echt doorcommuniceren. Af en toe stoppen we bij een bankje en lezen we. Soms hebben we een thermos met chocolademelk en thee bij. We hebben het geluk veel groen rond ons te hebben. Aan het einde van de straat is er een bos met onder meer een hondenpad. Je kunt er ook naar schapen en koeien kijken: het oog heeft wat variatie. Als mijn zus langskomt profiteren we ervan om daar te gaan wandelen met de honden.”

“Wandelen is trouwens een uitstekende training om vet te verbranden. We wandelen altijd als opwarming voor een fitnesssessie. Als je doorstapt en je armen goed beweegt, ga je het echt wel voelen. Het is goed voor alles, maar niet te onderschatten. Sam weet dat, want hij vindt altijd dat we te snel gaan.”

Zin om mee te wandelen met de Pink Walk? Schrijf je in op pink-ribbon.be.