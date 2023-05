Viert België feest op de juiste dagen? “Schaf Hemelvaart af”

Onder andere Frankrijk herdenkt vandaag het einde van de Tweede Wereldoorlog. In België daarentegen vieren we de capitulatie van de nazi’s al decennialang niet meer. Zouden we dat wel moeten doen volgens onze lezers?

Vandaag, 8 mei, markeert V-dag, oftewel de verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toch zitten de meesten onder ons waarschijnlijk te werken vandaag. De tijd dat 8 mei een nationale feestdag was, is al lang vervlogen. Maar is dat ook terecht? Wij vroegen het aan onze lezers.

Waardering

“Zonder deze overwinning was er in Europa geen sprake meer van democratie en zaten we hier ook met dictators als Poetin en consorten”, vindt Wilfried. Daarmee behoort hij tot de overduidelijke meerderheid van onze respondenten die vindt dat 8 mei weer een officiële feestdag moet worden.

“Mensen die ongevraagd hun leven wagen voor anderen dienen waardering te krijgen en mogen niet vergeten worden. Ze dienen als voorbeeld dat je niet slaafs moet volgen maar dat je de mogelijkheid hebt om zelf je mening en gedrag te bepalen”, vult Nelly aan.

“Er zijn al genoeg feestdagen, waarom nog eentje bij? Dan moet er een andere feestdag afgeschaft worden”, vindt Hans dan weer. Eric komt alvast met een suggestie: “V-dag is een belangrijke gebeurtenis in onze geschiedenis. Belangrijker dan heel wat andere zoals Pinksteren of Hemelvaart. Schaf deze laatste af en herdenk wat wel belangrijk is.”

Extreemrechtse repressie

“We mogen dat gewoonweg niet vergeten. Te veel Belgen zijn destijds slachtoffer geweest van het extreemrechtse repressie. Dit moet herdacht en onderwezen worden”, schrijft Ronny. Frederik is het daar niet mee eens: “Waarom is hier een vrije dag voor nodig? Op een paar enkelingen na gaat niemand erbij stilstaan. Degenen die het willen herdenken, kunnen dat ook uit eigen wil doen.”

“De Tweede Wereldoorlog is het laatste actieve militaire conflict op Belgisch grondgebied. Mijn grootvader, inmiddels 88 jaar, was acht jaar op het ogenblik van de bevrijding. Dat was volgens hem een euforie die niet te beschrijven was. 8 mei moet officieel een feestdag worden want de jeugd kent WOII niet meer”, sluit Brent af.