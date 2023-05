Politiemensen in opleiding houden verkeerscontroles in Bilzen en Hoeselt: 11 bestuurders onder invloed

De politie en aspiranten van de Limburgse politieschool PLOT organiseerden zaterdagavond- en nacht controles in Bilzen en Hoeselt. 426 bestuurders werden aan een ademtest onderworpen. 11 bestuurders bleken onder invloed te rijden: 9 omwille van alcohol, 2 omwille van drugsgebruik. Er werd gecontroleerd in de Hasseltsetstraat en op de Alden Biesensingel in Bilzen en de Bilzersteenweg in Hoeselt.

