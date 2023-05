Nederlander riskeert 15 maanden cel voor 700 foto’s en filmpjes van kinderporno op computer

De bal ging aan het rollen na een melding van Europol over de verspreiding van kinderpornografisch materiaal vanaf een IP-adres in Voeren, waar de dertiger samen met zijn inmiddels ex-vrouw samenwoonde. Op 26 april 2017 zou de man, volgens de Tongerse aanklager, geprobeerd hebben om een mail te versturen met pornografische beelden van twee achtjarige meisjes als bijlage.

Zoekterm ‘pedo’

Tijdens een huiszoeking werden diverse gegevensdragers in beslag genomen en onderzocht. Daarop vond de politie 700 foto’s en filmpjes terug waarop te zien was hoe kinderen seksueel misbruikt werden. “Hij ging duidelijk actief op zoek naar kinderporno. Zo gaf hij de zoekterm ‘pedo’ in”, aldus de Tongerse aanklager. Volgens de procureur zijn de 700 gerecupereerde bestanden bovendien slechts een topje van de ijsberg. “Hij heeft duizenden foto’s en filmpjes gedownload, bekeken en nadien verwijderd. Het is schrijnend.”

Met de app’s die de man gebruikte om de beelden te downloaden, werden de foto’s en filmpjes volgens de aanklager ook opnieuw gedeeld. De Nederlander moest zich daarom niet alleen verantwoorden voor het bezit, maar ook voor het verspreiden van kinderporno. Hij riskeert een celstraf van vijftien maanden, deels met uitstel. De ex-vrouw van de man vraagt een schadevergoeding van 1.250 euro omdat de vrouw schrik had dat haar eigen dochtertje ook slachtoffer was van de dertiger, zo stelde haar advocaat.

Niet bewust verspreid

De raadsman van de Nederlander, meester Bert Partoens, ontkent dat het om duizenden filmpjes en foto’s gaat. “Dat staat nergens in de dagvaarding”, beet hij van zich af. Verder betwist hij ook dat zijn cliënt de beelden bewust opnieuw verspreidde. Volgens de dertiger gebeurde dat automatisch zonder dat hij dat wist. “Hij heeft nooit de intentie gehad om beelden te delen. Het moreel bestanddeel van dit misdrijf houdt in dat dit wetens en willen gebeurt, dat het met opzet is. Dat is hier niet het geval. Voor de verspreiding van de beelden vraag ik de vrijspraak.” Verder wees Partoens de rechter op de schending van de redelijke termijn, omdat de feiten al zes jaar geleden plaatsvonden. Hij stelde ook dat zijn cliënt schuldinzicht heeft en altijd goed meewerkte met het onderzoek. Hij vraagt een eenvoudige schuldigverklaring voor het bezit van de beelden.

Vonnis volgt op 5 juni.