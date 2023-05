Beveren

Ashley Present (34) stampte in 2022 Norwin Tiny Houses uit de grond en vestigde zich in Beveren. “Het idee borrelde drie jaar geleden in me op. In 2022 waagde ik de stap”, zegt de CEO. En met succes, zelfs Andy Peelman kwam bij hem aankloppen voor een tiny house. “Kleiner wonen, groter leven: dat is de toekomst”, zegt hij.