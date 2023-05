Nieuwe vertraging dreigt in proces-Van Langenhove: wrakingsverzoek tegen rechter

De advocaat van burgerlijke partij Jihad Van Puymbroeck diende een wrakingsverzoek in tegen de rechtbankvoorzitter in het strafproces over Schild & Vrienden. Een nieuwe procedureslag dreigt opnieuw vertraging te veroorzaken.

De Gentse correctionele rechtbank legde vorige week nog de officiële datum vast voor de pleidooien in het proces tegen de uiterst rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. Oprichter Dries Van Langenhove en zes medeverdachten moeten zich op 12 september verantwoorden voor negationisme en het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld op hun communicatieplatformen.

De meeste advocaten toonden zich toen tevreden dat het proces na een lange aanloop eindelijk van start kon gaan. Alleen voor Jihad Van Puymbroeck en haar advocaat Abderrahim Lahlali was de datum een streep door de rekening. Op 12 september is Van Puymbroeck namelijk in het buitenland voor haar huwelijksfeest.

Partijdigheid

Van Puymbroeck stelde zich burgerlijke partij omdat ze opvallend vaak het doelwit was van kwetsende en kwalijke onlineberichten vanwege Schild & Vrienden. Ze benadrukte vorige week in de rechtbank nog eens hoe belangrijk het voor haar was dat ze “zelf het woord zou kunnen nemen”. Ze ving bot bij de rechter, die aangaf dat het “niet mogelijk is om voor elke partij een uitzondering te maken” en dat ze zich kan laten vertegenwoordigen door haar advocaat.

Advocaat Lahlali dreigde vorige week al met een wrakingsverzoek tegen de rechtbankvoorzitter vanwege partijdigheid. Hij heeft dat nu ook effectief neergelegd, zo vernam De Standaard uit meerdere bronnen. De rechter mag nu zelf beslissen of hij zich al dan niet terugtrekt. Als hij dat niet doet, kan Lahlali nog in beroep bij de hogere rechtbanken: eerst bij het hof van beroep en daarna mogelijk bij het Hof van Cassatie.

Vakantiewerk

Het strafproces laat al vijf jaar op zich wachten. De reportage van het VRT-magazine Pano over Schild & Vrienden, dat aan de basis lag voor het proces, dateert al van 2018. Het onderzoek is al lang afgerond maar het proces liep vertraging op door administratieve fouten en door de wraking van een onderzoeksrechter die tweets had geliket die tegen Van Langenhove gericht waren.

De Gentse rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe probeerde er wat vaart achter te zetten en gaf de advocaten vakantiewerk: in augustus moeten ze hun conclusies indienen, op 12 september zouden de pleidooien plaatsvinden. Wellicht volgde dan in oktober of november een uitspraak. Die timing staat sinds het wrakingsverzoek weer onder druk. De Standaard contacteerde Lahlali voor een reactie, maar daar klinkt alleen “geen commentaar”.