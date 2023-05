LIVE. Hoe doet de concurrentie van Gustaph het? Volg hier de eerste halve finale van het Songfestival

Om 21 uur starten de eerste van iets meer dan 30 kandidaten aan halve finale 1 van het Songfestival in Liverpool. De Belgische inzending, Gustaph treedt pas donderdag op. Vanavond treden onze noorderburen wel al op, met hun nummer Burning Daylight waar al heel wat rond te doen was. Volg hier alles live.

Programma eerste halve finale Songfestival

1. Noorwegen: Alessandra - Queen of kings

2. Malta: The Busker - Dance (our own party)

3. Servië: Luke Black - Samo mi se spava

4. Letland: Sudden Lights - Aija

5. Portugal: Mimicat - Ai Coração

6. Ierland: Wild Youth - We are one

7. Kroatië: Let 3 - Sama SC!

8. Zwitserland: Remo Forrer - Watergun

9. Israël: Noa Kirel - Unicorn

10. Moldavië: Pasha Perfeni - Soarele si luna

11. Zweden: Loreen - Tattoo

12. Azerbeidzjan: TuralTuranX - Tell me more

13. Tsjechië: Vesna - My sister’s crown

14. Nederland: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

15. Finland: Käärjä - Cha Cha Cha