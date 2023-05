Bed van Napoleon kopen? Extravagante interieurontwerper veilt bijzondere privécollectie

Het woord ‘ingetogen’? Dat staat niet in het woordenboek van Jacques Garcia. Integendeel. De eigenaar van de Siciliaanse palazzo Villa Elena, te zien in het tweede seizoen van The white lotus, is fan van weelderige interieurs. De weelde die hij creëert, is onder meer te zien in vijfsterrenhotel Costes in Parijs, de Banyan Tree in Doha en hotel Mamounia in hartje Marrakech. En binnenkort kan je een beetje van die sfeer in huis halen. Garcia veilt 75 stukken uit zijn uitzonderlijke verzameling – één voor elk jaar van zijn leven – om de toekomst van zijn huis, het historische Château du Champ de Bataille in Normandië, veilig te stellen. (Lees verder onder de foto)

LEES OOK:

De meeste items die hij via Sotheby’s in Parijs van de hand doet, zijn van koninklijke herkomst. Onder meer twee fauteuils en een bank, vermoedelijk afkomstig van het Turkse boudoir van Marie-Antoinette in Fontainebleau, worden geveild. De waarde van elke sofa wordt rond tussen 400.000 en 600.000 euro geschat. De veiling bevat ook een dagbed dat wellicht is gemaakt voor het huwelijk van Napoleon Bonaparte met keizerin Marie-Louise in 1810. Daarvan wordt de waarde op 100.000 à 200.000 euro geschat. Mag het iets meer zijn? Een paar Sèvres-vazen, gekocht door de grondlegger van de Verenigde Staten Alexander Hamilton in Sint-Petersburg, zouden zo’n 1,2 miljoen euro in het laatje moeten brengen. Ook twee kasten van wijlen koning Willem III en koningin Mary II van Engeland moeten de deur uit.

Garcia geeft toe dat niemand zal opmerken dat hij 75 items minder heeft, maar dat het desondanks niet gemakkelijk zal zijn om er afscheid van te nemen. “Het was een moeilijke beslissing. Deze stuks zijn als een liefdesaffaire voor mij, maar ik moet aan de toekomst denken. En aangezien ik geen directe opvolgers heb, moet ik iets doen. Het geld zal worden gebruikt voor een soort fonds of stichting.” Geïnteresseerden kunnen vanaf 16 mei om 14.30 uur op de iconische stuks beginnen bieden via deze link.