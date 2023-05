Rode Duivels leggen nog een oefeninterland vast: Servië komt in november naar Brussel afgezakt

De Rode Duivels hebben nog een bijkomende oefenmatch aan hun kalender toegevoegd. Op woensdag 15 november nemen ze het in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen Servië. De aftrap is voorzien om 20u45.

De wedstrijd valt vier dagen voor de EK-kwalificatiematch thuis tegen Azerbeidjan, de laatste wedstrijd van de kwalificatiereeks voor het EK in Duitsland.

Servië, het nummer 25 van de FIFA-ranking, teert op het talent van aanvallers Dusan Tadic (Ajax) en Alexander Mitrovic (ex-Anderlecht, nu Fulham). Het wordt de vijfde ontmoeting tussen beide landen sinds de onafhankelijkheid van Servië in 2006. Van de vorige vier onderlinge duels won België er drie en verloor het er een. De laatste onderlinge confrontatie, tien jaar geleden, op 7 juni 2013 in het kader van de kwalificatie voor het WK 2014 in Brazilië, eindigde op een 2-1 zege voor de Rode Duivels.