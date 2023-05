BV Hotspot. Peter Van de Veire voert eindelijk échte job uit, Ruth Beeckmans krijgt opmerkelijk verjaardagscadeautje van haar vrienden

Heel wat BV’s vertoefden afgelopen weekend in het buitenland. Voormalig sprintster Kim Gevaert bezocht met haar gezin de projecten van SOS Kinderdorpen in Congo. En Angèle liet haar gezicht schilderen op een muur in New York. Sarah Puttemans daarentegen bleef dichtbij huis, want zij verwelkomde twee nieuwe familieleden.