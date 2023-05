Testaankoop: “Ondanks hoge inflatie zijn sommige producten goedkoper in België”

De inflatie in de supermarkt bedraagt meer dan 20 procent. Dat blijkt uit de jongste inflatiecijfers van Testaankoop. Daarom gaan veel Belgen hun boodschappen in het buitenland doen, zoals in Frankrijk. Maar sommige producten zijn toch goedkoper in België, benadrukt de consumentenorganisatie.

De prijzen in de rekken van de supermarkt zijn de afgelopen maanden sterk gestegen. Volgens Testaankoop bedroeg de inflatie voor de maand april meer dan 20 procent. België is daarmee een van de landen met de hoogste inflatie. “Sommige mensen doen hun boodschappen dus liever in het buitenland”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop.

Om na te gaan of dit echt interessant is, stelde Testaankoop een mandje met 162 basisproducten samen en vergeleek de gemiddelde prijzen in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Voor wie aan de Franse grens woont of tijdens een vakantie of een lang weekend Frankrijk bezoekt, kan het de moeite waard zijn om bepaalde producten daar te kopen. Zo kan de consument gemiddeld 9 procent besparen op zijn boodschappen. “Dat kan zelfs oplopen tot 19 procent als je internationale merken koopt”, benadrukt Clays.

Frankrijk goedkoper

Voor de 162 producten die de consumentenorganisatie heeft geanalyseerd, is Frankrijk over het algemeen goedkoper dan Luxemburg, Duitsland, Nederland en België. Het grootste verschil zit in brood en graanproducten en zuivel: die zijn 34 procent goedkoper in Frankrijk. Voor conserven en andere voedingsmiddelen kan je ook beter naar Frankrijk gaan. En voor producten met een lange houdbaarheid, zoals dranken, kan het ook de moeite waard zijn om naar Frankrijk te trekken: gemiddeld kan je 13 procent besparen op frisdrank.

“Maar je doet best niet al je boodschappen in het buitenland”, aldus Clays. “Want we blijven concurrentieel op een groot aantal producten.” Olijfolie, zonnebloemolie en choco zijn hier goedkoper. Daar betaal je in Nederland 10 procent meer voor, in Luxemburg 14 procent en in Duitsland zelfs 17 procent. Ook verse vis, aardappelen, fruit en groenten zijn over het algemeen goedkoper in België. En vlees is hier 8 procent goedkoper dan in Frankrijk en 38 procent goedkoper dan in Duitsland.

Testaankoop raadt aan een beroep te doen op huismerken, die gemiddeld 51 procent goedkoper zijn dan (inter)nationale merken, voor dezelfde kwaliteit. De besparing komt ongeveer overeen met een gratis 1+1 promotie van een bekend A-merk. De organisatie adviseert tot slot om supermarkten met elkaar te vergelijken en altijd de prijs per eenheid te checken.